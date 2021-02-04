النيابة العامة تحقق بشأن إعلانات تروج لفعاليات خادشة للحياء

ونوه المصدر بأن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية. وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومعاقبة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.
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