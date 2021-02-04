إلغاء حفلات أوايسس الرياض وإرجاع مبالغ التذاكر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، إلغاء حفلات جلسة «أوايسس الرياض» المجدولة خلال هذا الأسبوع. وأوضحت المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية «عيشها» أنه سيتم استرجاع مبالغ التذاكر للجميع، مضيفة أن خدمة العملاء لديها ستتواصل مع أصحاب الحجوزات بشأن استرجاع رسوم التذاكر.



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