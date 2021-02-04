السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس مجلس أمناء جامعة الإسراء



عمّان 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس أمناء جامعة الإسراء عدنان التلهوني.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك مع الجامعة، وبلورة أوجه التعاون بما يصب في خدمة تعزيز الشراكة والارتقاء بالمخرجات التعليمية العامة.

// انتهى //

17:21ت م

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