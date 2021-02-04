السعودية اليوم / العراق يسجل 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

سجل العراق 1150 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13091, فيما تم تسجيل 1090 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 596959 حالة, مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14172, منهم 192 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

17:17ت م

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بغداد 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسسجل العراق 1150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 624222 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13091, فيما تم تسجيل 1090 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 596959 حالة, مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14172, منهم 192 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:17ت م0145

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