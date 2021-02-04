السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق 104 منشآت تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية



جدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة جدة أمس 104 منشآت تجارية، منها ثلاثة مراكز كبيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكداً استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة

// انتهى //

17:08ت م

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جدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة جدة أمس 104 منشآت تجارية، منها ثلاثة مراكز كبيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكداً استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.// انتهى //17:08ت م0137

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