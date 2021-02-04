السعودية اليوم / أمين الجوف يتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار



سكاكا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان على جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وفتح الطرق وقنوات التصريف والعبارات وإزالة الأضرار وتفقد ميدانيًا سير العمل في محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم.

كما تابع أمين الجوف من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها.

ووجه البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة أضرار الأمطار، ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول والعمل على صيانتها أولا بأول، ورفع جميع مخلفات وأضرار الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأوضح أن الأمانة وفرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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16:41ت م

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