السعودية اليوم / مجلس جامعة الجوف يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي 1442هـ



سكاكا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

عقد مجلس جامعة الجوف اليوم جلسته الخامسة للعام الحالي برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وذلك عبر الاتصال المرئي التزامًا بالإجراءات الاحترازية المُتخذة بشأن فايروس

وفي افتتاح الجلسة أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الذين انتهت فترة تكليفهم، مرحّباً بالعمداء الجدد أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.

واعتمد المجلس دليل الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام 1442 هـ، والذي تضمن ضوابط وإجراءات الخطة التعليمية، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات الوقائية أثناء الحضور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووافق المجلس على اللائحة التنظيمية لجوائز التميز للبحث العلمي والجودة، والتي تهدف إلى تحفيز نشر ثقافة البحث العلمي وتطبيق معايير الجودة في أقسام وكليات الجامعة، كما تم مناقشة عددًا من مواضيع الابتعاث، وموضوعات حول الجوانب الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بأسماء الخريجين والخريجات للفصل الدراسي الأول من العام 1442 هـ .

‏// أنتهى //

16:23ت م

0118



سكاكا 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسعقد مجلس جامعة الجوف اليوم جلسته الخامسة للعام الحالي برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وذلك عبر الاتصال المرئي التزامًا بالإجراءات الاحترازية المُتخذة بشأن فايروس كورونا وفي افتتاح الجلسة أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الذين انتهت فترة تكليفهم، مرحّباً بالعمداء الجدد أعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات.واعتمد المجلس دليل الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام 1442 هـ، والذي تضمن ضوابط وإجراءات الخطة التعليمية، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات الوقائية أثناء الحضور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.ووافق المجلس على اللائحة التنظيمية لجوائز التميز للبحث العلمي والجودة، والتي تهدف إلى تحفيز نشر ثقافة البحث العلمي وتطبيق معايير الجودة في أقسام وكليات الجامعة، كما تم مناقشة عددًا من مواضيع الابتعاث، وموضوعات حول الجوانب الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بأسماء الخريجين والخريجات للفصل الدراسي الأول من العام 1442 هـ .‏// أنتهى //16:23ت م0118

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس جامعة الجوف يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي 1442هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.