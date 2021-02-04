السعودية اليوم / 1076 جولة رقابية تنفذها أمانة الشرقية على الأسواق التجارية بالمنطقة



الدمام 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1076 جولة رقابية، و255 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأسفرت الجولات عن تحرير 167 مخالفة، منها 142 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وتطبيق " توكلنا"، و25 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت برفع ما يقارب 7804 أطنان من النفايات، وأزالت 4616 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9856 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 742 موقعًا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا"، التي تشمل المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، ومتابعتها ورصد كل التجاوزات للأنظمة والتعليمات حسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وأعمال التطهير وتعقيم مختلف المواقع، ورفع النفايات وضبط المخالفات، داعيةً لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

// انتهى //

16:14ت م

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الدمام 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1076 جولة رقابية، و255 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق " توكلنا".وأسفرت الجولات عن تحرير 167 مخالفة، منها 142 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وتطبيق " توكلنا"، و25 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.كما قامت برفع ما يقارب 7804 أطنان من النفايات، وأزالت 4616 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9856 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 742 موقعًا.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق "توكلنا"، التي تشمل المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، ومتابعتها ورصد كل التجاوزات للأنظمة والتعليمات حسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وأعمال التطهير وتعقيم مختلف المواقع، ورفع النفايات وضبط المخالفات، داعيةً لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //16:14ت م0116

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