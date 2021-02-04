السعودية اليوم / تعليم عسير للمستفيدين تحصر جميع خدماتنا عبر الوسائل الإلكترونية



أبها 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

حصرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات على الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تغني عن الحضور، لاسيما في ظل مستجدات جائحة

وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أنه لا حاجة للمراجعة حضوريًا في ظل تقديم الخدمة عن بعد من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية التي أثبتت فاعليتها منذ بدء الجائحة قبل قرابة عام وعملت على خفض أعداد مراجعي الإدارة إلى أقل درجة ممكنة وأسهمت بشكل فاعل في سرعة الإنجاز وتجويد الأداء.

من جهته أشار مدير إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين أحمد آل مفرح أن الخدمات تتم عن طريق بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa/ والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد 920004294، لافتًا إلى أن الفرق تعمل على متابعة وإنهاء الطلبات بشكل دوري ومستمر.

// انتهى //

16:13ت م

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أبها 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسحصرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تقديم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات على الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تغني عن الحضور، لاسيما في ظل مستجدات جائحة كورونا وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني أنه لا حاجة للمراجعة حضوريًا في ظل تقديم الخدمة عن بعد من خلال حزمة من البرامج الإلكترونية التي أثبتت فاعليتها منذ بدء الجائحة قبل قرابة عام وعملت على خفض أعداد مراجعي الإدارة إلى أقل درجة ممكنة وأسهمت بشكل فاعل في سرعة الإنجاز وتجويد الأداء.من جهته أشار مدير إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين أحمد آل مفرح أن الخدمات تتم عن طريق بوابة تواصل الإلكترونية: https://tawasul.moe.gov.sa/ والهاتف الموحد 19996، وتطبيق تواصل على الأجهزة الذكية وهاتف تعليم عسير الموحد 920004294، لافتًا إلى أن الفرق تعمل على متابعة وإنهاء الطلبات بشكل دوري ومستمر.// انتهى //16:13ت م0115

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