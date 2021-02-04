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وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وأصدر الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

 

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

 

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

MO Nasa

MO Nasa

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