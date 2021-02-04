سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

واصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، الاستقرار، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.



واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ووفقا لمسح للعين الاخبارية في 23 بنكا، واصل متوسط سعر الريال في البنوك، الاستقرار، اليوم الخميس، عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في 4 بنوك، هي، عودة، وبلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.24 جنيه في بنك البركة فقط.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، مقابل نحو18.87 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.42 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، عند مستوى، 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.69 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، مقابل نحو51.67 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.