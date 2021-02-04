السعودية | عبور 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي حضرموت ومأرب

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 8 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير 2021م، تحمل على متنها 81 طنا و641 كيلو غراما من السلال الغذائية، إلى جانب مواد إيوائية تتضمن 545 خيمة و1,230 بطانية تستهدف محافظتي حضرموت ومأرب.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.