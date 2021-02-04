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السعودية | عبور 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظتي حضرموت ومأرب

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 4:38 مساءً, 4 فبراير 2021 م

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عبرت منفذ الوديعة الحدودي 8 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير 2021م، تحمل على متنها 81 طنا و641 كيلو غراما من السلال الغذائية، إلى جانب مواد إيوائية تتضمن 545 خيمة و1,230 بطانية تستهدف محافظتي حضرموت ومأرب.
وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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