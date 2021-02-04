السعودية | رئيس جامعة شقراء يوجه بعدم السماح بالدخول للمدن الجامعية قبل تفعيل تطبيقي «تباعد» و«توكلنا»

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وجه رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، أمس الأربعاء، بعدم السماح بالدخول إلى المدن الجامعية وكافة كليات الجامعة إلا بعد التأكد من تفعيل تطبيقي “تباعد وتوكلنا”، وذلك حرصًا من الجامعة على سلامة منسوبيها، ولضمان توفير بيئة آمنة لحماية منسوبي الجامعة، كما نفذت الجامعة حملة توعوية داخل المدينة الجامعية وبالقرب من بوابات الدخول، للتأكيد على ضرورة تفعيل هذه التطبيقات.

وشددت الجامعة من التدابير الاحترازية تماشيًا مع الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الدولة، حيث تم إغلاق الملاعب الرياضية بإسكان أعضاء هيئة التدريس لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، كما أطلقت حملة توعوية يوم الإثنين الماضي، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «احذر ولا تتهاون»، وذلك بالتزامن مع تصريحات معالي وزير الصحة وحثه للمجتمع على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

وأفاد المشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، أن هذه الحملة تأتي من منطلق حرص الجامعة على مواصلة برامجها التوعوية للتعريف بكيفية مواجهة هذا الوباء، وتوعية منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها بعدم الاستهانة بخطر هذا الفيروس، الأمر الذي يتطلب عدم التساهل في تطبيق كافة الإجراءات التي يوصي بها أصحاب الاختصاص في الجهات الصحية من المسؤولين والأطباء والمختصين.

وأضاف “العنزي”، أن الجامعة تسعى إلى تنفيذ كافة التوصيات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة، وما تبذله من جهود وتتخذه من إجراءات احترازية ساهمت إلى حد كبير في السيطرة على انتشار فيروس كورونا والحد من أعداد الإصابات بالمملكة، وجنبت وطننا الغالي مصير الكثير من دول العالم التي عانت ومازالت تعاني من ويلات هذا الفيروس الذي يجتاح العالم دون هوادة.

وأكد “العنزي” أن الجامعة دأبت منذ بداية الجائحة على فحص العلامات الحيوية لكافة المتواجدين داخل المدينة الجامعية والكليات، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع باتخاذ كافة التدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات وتوفير المعقمات في المكاتب والمداخل، مشيرًا إلى أن عمليات التعقيم الكامل للإدارات والكليات متواصلة بشكل دوري.