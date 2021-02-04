السعودية | استمرار الامطار على محافظة أملج

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تشهد محافظة أملج، منذ صباح اليوم الخميس، هطول أمطار خفيفه إلى متوسطة، شملت بعضاً من مراكزها، وسالت على أثرها بعض الأودية والشعاب.وأصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ قد تؤدى إلى جريان السيول على منطقة تبوك ومحافظاتها .أوضح الدفاع المدني بمنطقة تبوك، متابعته للبلاغات التي ترد إليه بسبب حالة الطقس، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.وذكر الدفاع المدني- عبر تويتر- أن مدني تبوك يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًا، ويتعامل مع البلاغات، دون تسجيل إصابات، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.وكان المركز الوطني للأرصاد، وجه تنبيها متقدما، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك، وتشمل (ضباء، الوجه، أملج) حتى الساعة الـ12 مساء اليوم الخميس .