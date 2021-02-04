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إغلاق 104 منشآت مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة

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الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة جدة أمس 104 منشآت تجارية، منها ثلاثة مراكز كبيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس ، وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكداً استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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