شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 104 منشآت مخالفة للاحترازات الوقائية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة جدة أمس 104 منشآت تجارية، منها ثلاثة مراكز كبيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية، مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت، مؤكداً استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.