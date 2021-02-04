شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رسائل "توكلنا" بديل للتطبيق لدخول أسواق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد بيان تطبيق "توكلنا" بإعتماد الرسائل النصية كبديل مؤقت بسبب العطل الذي اصاب التطبيق بدأت اسواق الرياض في استقبال عملائها بعد ابرازهم للرسائل النصيه كونها وسيلةً مُعتمدةً لإثباتِ الحالة الصحيّة. ويعتبر التطبيق شرط اساسي لدخول الاسواق والمولات . ومن لايملك التطبيق يمنع من الدخول بدون تفعيل التطبيق ومشاهدت اللون الأخضر .

وقد صدر بيان توضيحي من الدعم الفني لتطبيق "توكلنا" بان التطبيق يواجه مشكلة فنية مؤقتة تسبب بأنقطاعات الخدمة ويعمل الفريق التقني بشكل متواصل على ايجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاخذ ذلك في الاعتبار أثناء اخذ الإجراءات الاحترازات الوقائية.

واشار البيان ان على الجميع متابعة حسابات التطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة أخر التحديثات في هذا الخصوص.