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مدني تبوك يباشر مهامه الميدانية ويحذر المجازفين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

مدني تبوك يباشر مهامه الميدانية ويحذر المجازفين

الأمطار أسالت مجاري السيول وبطون الأودية

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي تصوير : أحمد مدخلي

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لا تزال فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك تباشر مهامها الميدانية في المواقع داخل مدينة تبوك وخارجها من خلال فرق ميدانية تمركزت من وقت مبكر لتطبيق خطط مواجهة السيول والأمطار وتنبيه المتنزهين من خطورة الاقتراب من السيول وبطون الأودية ولم تسجل حتى ساعة إعداد هذا الخبر أية حالات تستدعي التدخل.

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الحالة الجوية في تبوك

وشهدت منطقة تبوك منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وشملت الحالة محافظات ضباء والوجه ومراكز رحيب والظلفة ونويبع وبدا وأبو راكة وتسبب الحالة المطرية الغزيرة في تكوينات للسيول والتي بدأت بالجريان بسبب قوة هطول الأمطار.

أمير تبوك يوجه بتضافر الجهود

من جهة أخرى تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته مدن ومحافظات تبوك، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

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واطمأن أمير المنطقة على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص، حاثًا الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلًا المولى القدير أن يجعلها سقيا رحمة وبركة وأن يعم نفعها أرجاء البلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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