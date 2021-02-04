ضبط شخصين في الرياض سرقا مركبة واستخدماها بجرائم السطو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدماها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل.

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدماها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية قدرت قيمتها بمبلغ (45,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض تضبط مواطنًا تلفظ على شخص

وكانت شرطة الرياض أعلنت في وقت سابق أنه تم القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.

