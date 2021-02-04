أمير تبوك يوجه بتكاتف الجهات لمواجهة الحالة المطرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته مدن ومحافظات تبوك، من أمطار خير وبركة، تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص، حاثًا الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلًا المولى القدير أن يجعلها سقيا رحمة وبركة وأن يعم نفعها أرجاء البلاد.

أمطار تبوك

وهطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك وضواحيها، كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة ضباء وضواحيها.

كما شملت الأمطار محافظات تيماء والبدع وحقل وجبال اللوز سالت على إثرها الأودية والشعاب.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

