شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: عند إتمام الفتاة 18 عاما يمكنها التوكيل دون ولي أمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة العدل، أنه بإمكان ولي أمر الفتاة إذا كان عمرها أقل من 18 عاما أن ينوب عنها في حال رغبت بإجراء وكالة لأحد من أهلها.

وتفاعلت وزارة العدل مع استفسار ورد إليها عبر «تويتر» حول إمكان الفتاة إذا كان عمرها 15 عاما وسبق أن أصدرت هوية وطنية، أن توكل أحدا من أهلها، ليأتي رد وزارة العدل بأنه «يمكن لوليها النيابة عنها في ذلك».

وأضافت وزارة العدل أنه «يتم خدمة الفتاة في كتابة العدل لإجراء التوكيل عند إتمامها سن الثامنة عشرة».

وفي السياق، أفادت وزارة العدل بأنه يمكن إصدار وكالة من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، ويلزم أن يكون الموكِل سبق أن أصدر وكالة من كاتب عدل أو موثق معتمد، ويمكن ذلك لدى أحد الموثقين عبر الرابط (https://mwathiq.sa)، ويمكن التوجه لكتابة العدل دون موعد لتقديم الخدمة مع التقيد بالاحترازات الصحية.

يذكر أن «العدل» قد أوضحت أن الوكالة تنفسخ شرعا بوفاة الموكل.