شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: 10 دقائق للانتظار بين الأذان والإقامة.. و20 دقيقة لصلاة الفجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أئمة ومنسوبي المساجد ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لكبح جائحة كورونا المستجد، ومتابعة تنفيذها من قبل المصلين، واتخاذ الإجراءات تجاه من يخالفها.

ونص التعميم المبلغ إلى إدارات المساجد في المناطق على ضرورة الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة 20 دقيقة، إضافة إلى فتح المساجد مع الأذان، وإغلاقها بعد أداء الصلاة بـ10 دقائق.

وبينت الوزارة أن فتح الجوامع لصلاة الجمعة يكون قبل الأذان بـ30 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع التأكيد على خطباء الجوامع بألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

وشددت الوزارة التأكيد على ما تضمنته التعاميم السابقة بهذا الخصوص والتشديد على إحضار جميع المصلين للسجادة الخاصة بهم ولبس الكمامة وترك المسافة المعتمدة (متر ونصف) بين المصلين، وعلى اتخاذ الإجراءات النظامية بالتعاون مع الجهات المعنية بحق من يخالف ذلك، حفاظا على صحة المجتمع وسلامته.

ولفتت الوزارة إلى تعليق إقامة الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد، وتحويل جميع هذه

الأنشطة لتكون (عن بعد)؛ وتكثيف البرامج الدعوية المتعلقة بالتوعية من جائحة كورونا، وتكثيف تعقيم المساجد، وأماكن الوضوء ودورات المياه، والمحافظة على التهوية الجيدة لها.