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القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب وإحالته لـ«النيابة»

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جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.


اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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