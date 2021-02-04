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«المرئي والمسموع»: يمكن استرجاع قيمة تذاكر السينما خلال فترة الإغلاق

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جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم (الخميس) أنه يمكن استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق، التي فرضتها وزارة الداخلية بتاريخ 1442/6/22 الموافق 2021/2/4 والتي تختص بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس المستجد «كوفيد-19» التي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة (10) أيام قابلة للتمديد اعتبارا من مساء اليوم.

وطالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر وفي حال وجود أ استفسارات أو شكاوى، يتم التواصل مع الرقم الموحد للهيئة 920004242.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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