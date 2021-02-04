شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يحذر المواطنين والمقيمين: لا تصافح ولا تعانق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، المواطنين والمقيمين، من التراخي والتهاون في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

وأضاف محمد العبدالعالي، قائلا:" ‏لا تجامل على حساب صحتك، لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تهمل غسل اليدين، لا تحضر التجمعات، حفظ النفس واجب ديني وإنساني ".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس إصابة 303 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 297 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات.

وسجلت منطقة الرياض 126 إصابة والمنطقة الشرقية 58 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 51 إصابة، ومنطقة المدينة المنورة 21 إصابة.