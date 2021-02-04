شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تعريف رقم جوال شخص ليس لديه حساب في "أبشر" للتسجيل في "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت منصة "أبشر" أنه من خلال المنصة يمكن تعريف رقم جوال (مواطن، مقيم، زائر) ليس لديه حساب في "أبشر"، ليتمكن من التسجيل في تطبيق "توكلنا".

وأضافت "أبشر" أن تعريف الجوال، يكون عبر الخطوات التالية: أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم إلى خدماتي، ثم الخدمات العامة، ثم تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا.

وأشارت المنصة إلى أنه بعد إتمام تعريف رقم الجوال سيتمكن الفرد من الدخول على تطبيق "توكلنا"، ولا يحتاج الفرد إلى إنشاء حساب عبر منصة "أبشر".