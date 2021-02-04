شكرا لمتابعة خبر عن بيان من " المرئي والمسموع " بشأن قيمة تذاكر الأفلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بأنه يمكن استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقا لعروض الأفلام المجدولة خلال، فترة الإغلاق التي فرضتها وزارة الداخلية بتاريخ 2 6/2/ 1442 هجريا الموافق 2/4/ 2021م.

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا،إغلاق دور السينما لمدة 10أيام قابلة للتمديد اعتبارا من مساء هذا اليوم.

وطالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر وفي حال وجود أ استفسارات أو شكاوى، يرجى التواصل مع الرقم الموحد للهيئة 920004242.