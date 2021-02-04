شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية: تذاكر الطيران المحجوزة قبل قرار تعليق الرحلات صالحة لمدة عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الخطوط السعودية اليوم الخميس أن تذاكر الطيران التي تم حجزها قبل قرار تعليق السماح بدخول القادمين من 20 دولة ، صالة لمدة عام حال استئناف رحلات الطيران .

وقالت " الخطوط السعودية " أن التذكرة مفتوحة لمدة سنة من تاريخ الإصدار وفي حال تم استئناف الرحلات يمكن تعديل الحجز بدون رسوم .

وكانت الجهات المختصة قد قررت تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة (باستثناء المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين وعائلاتهم)، مؤقتًا ، كإجراء احترازي ضد كورونا .