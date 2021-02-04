شكرا لمتابعة خبر عن إجراء بديل لجميع المسجلين في "توكلنا" لحين إتمام الإصلاح الفني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تطبيق توكلنا اليوم الخميس أنه سيتم إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر .

وأكد تطبيق " توكلنا " أن هذه الرسالة حل مؤقت ومعتمد يتيح للجهات المشرفة على تطبيق الإجراءات الإحترازية التأكد من الحالة الصحية للمستخدم وتحوي الرسالة المعلومات التالية :

الإسم ، رقم الهوية ، الحالة الصحية ، صالحة لغاية : ......

ووجهت إدارة التطبيق الجميع لمتابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الإجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الشأن .

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