شكرا لمتابعة خبر عن اوايسس الرياض يعتذر عن استقبال الزوار بدءً من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن اوايسس الرياض اعتذاره عن استقبال الزوار ابتداءً من اليوم الخميس ، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على صحة الزوار .

ويعد اوايسس الرياض الترفيه احد فعاليات هيئة الترفية حيث تضم العديد من الاشياء بداخلها من كافيهات ومطاعم ومخيمات, مثل مخيم ذا جلامب او مخيم ذا كلامب, وغيرها .

وتم انشاء اوايسيس الرياض مع بداية جائحة كورونا المستجد، وقد قامت هيئة الترفية بانشاءة للترفية مع بعض اويسس الرياض مخيمات.