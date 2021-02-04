اخبار السعوديه

اوايسس الرياض يعتذر عن استقبال الزوار بدءً من اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن اوايسس الرياض يعتذر عن استقبال الزوار بدءً من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن اوايسس الرياض اعتذاره عن استقبال الزوار ابتداءً من اليوم الخميس ، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على صحة الزوار .

ويعد اوايسس الرياض الترفيه احد فعاليات هيئة الترفية حيث تضم العديد من الاشياء بداخلها من كافيهات ومطاعم ومخيمات, مثل مخيم ذا جلامب او مخيم ذا كلامب, وغيرها .

وتم انشاء اوايسيس الرياض مع بداية جائحة المستجد، وقد قامت هيئة الترفية بانشاءة للترفية مع بعض اويسس الرياض مخيمات.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا