للمعلمين والمعلمات.. استئناف التقديم لبرنامج الابتعاث «9 رجب»

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، موعد استئناف التقديم على برنامج الابتعاث الموجَّه للمعلمين والمعلمات (استهداف).

وذكرت وزارة التعليم- عبر تويتر- أنه سيتم استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث الموجَّه للمعلمين والمعلمات (استهداف) في مرحلته الثانية؛ ابتداءً من 9 رجب 1442هـ عبر نظام (فارس).

وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات متميزة عالميًا.

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