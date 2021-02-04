تطبيق توكلنا يعلن «حل مؤقت»: رسائل نصيّة للمستفيدين لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة

أعلنت إدارة تطبيق «توكلنا»، اليوم الخميس، عبر بيان إلحاقي، عن حل مؤقت لحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق.

وقالت إدارة تطبيق «توكلنا»، إنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.

وأضافت إدارة تطبيق «توكلنا»، أن هذه الرسالة تعد حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم. وتحوي الرسالة معلومات أساسية (الاسم، رقم الهوية، الحالة الصحية، وصالحة لغاية).

وقالت إدارة التطبيق إنها تأمل من الجميع متابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

وأضافت: تعتبر الرسالة النصيّة وسيلةً مُعتمدةً لإثباتِ الحالة الصحيّة وأيُّ سوء استخدام للرسالة أو محتواها سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

وقدمت إدارة تطبيق «توكلنا»، شكرها لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويعد تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة لسعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية.

وتم تدشين هذا التطبيق في عام 2020 في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل السيطرة على فيروس كورونا.

وإذا لم تكن مسجلًا في نظام أبشر، فإن تسجيلك في تطبيق توكلنا يتطلب تزكيتك من خلال أحد المسجلين في أبشر عبر خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا المدرجة ضمن خدمات المنصة.

ويمكن الوصول إليها عبر الطريقة التالية: الدخول إلى الحساب المسجل في أبشر ثم اختيار الأفراد، بعد ذلك الدخول على خدماتي ثم الضغط على خدمات واختيار الخدمات العامة.

كما يتم اختيار خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا، بعدها تعبئة الحقول الثلاثة الرئيسية (رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، وبعد ذلك سيصل المعرّف رمز تحقق على جواله لكي يستطيع المعِّرف إكمال عملية التعريف، وبعد اكتمال التعريف ستصلك رسالة على هاتفك بإمكانية تسجيلك في تطبيق توكلنا.

يُشار إلى أن الجهات المعنية بالسعودية ستبدأ، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، تطبيق تسع قرارات أصدرتها وزارة الداخلية، لمكافحة تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك بعد تحذيرات وزارة الصحة من رصدها لارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس.