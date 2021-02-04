مركز «الكوارث» يحذر من مجاري السيول وتجمعات المياه بمكة

أهاب مركز الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، بالجميع تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، في الوقت الذي وجه فيه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا إلى نشاط في الرياح السطحية.

وذكرت إمارة مكة، عبر تويتر، أن المركز طالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا إلى تعرض منطقة مكة المكرمة لحالة مطرية، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد.

في السياق ذاته، وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على منطقة مكة المكرمة، يستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية تشمل جدة، والجموم، وبحرة، وخليص، والخرمة، وتربة، ورنية، والموية.

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