بالفيديو.. شرطة الرياض تضبط مواطنَيْن سرقا مركبة واقتحما صيدلية ومنزلًا

قبضت شرطة منطقة الرياض، على مواطنين في العقد الثاني من العمر، بعدما ثبت تورطهما في الاستيلاء على مركبة تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

واستخدما الجانيان المركبة في السطو على صيدلية واقتحام أحد المنازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأجهزة إلكترونية، حيث قدرت إجمالي المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بـ45 ألف ريال.

وأشارت شرطة منطقة الرياض، أنه تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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