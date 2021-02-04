مدني تبوك: لا إصابات بسب الطقس.. ونتعامل مع الحالة المناخية ميدانيا

أوضح الدفاع المدني بمنطقة تبوك، متابعته للبلاغات التي ترد إليه بسبب حالة الطقس، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وذكر الدفاع المدني- عبر تويتر- أن مدني تبوك يتابع الحالة المناخية في المنطقة ميدانيًا، ويتعامل مع البلاغات، دون تسجيل إصابات، ويدعو الجميع إلى التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأودية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، وجه تنبيها متقدما، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك، وتشمل (ضباء، الوجه، أملج) حتى الساعة الـ12 مساء اليوم الخميس.

يُذكر أن بعض مناطق المملكة تشهد حالة جوية ممطرة أطلق عليها اسم (عطاء)، وذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة.