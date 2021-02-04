

الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، استوليا على مركبة شخص تحت تهديد سلاح أبيض، واستخدامها في ارتكاب جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل وسرقة مبالغ نقدية ومصاغات ذهبية وأجهزة إلكترونية قدرت قيمتها بمبلغ (45,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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15:44ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخصين استوليا على مركبة شخص تحت تهديد السلاح واستخدامها في جرائم سطو مسلح على محال تجارية ومنازل // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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