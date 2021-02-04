السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يتابع الحالة المطرية على المنطقة ويحث على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع



تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة, ما شهدته مدن ومحافظات تبوك, من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة, وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص, حاثاً الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله, سائلاً المولى القدير أن يجعلها سقيا رحمة وبركة وأن يعم نفعها أرجاء البلاد.

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15:24ت م

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