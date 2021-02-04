السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار تراوحت مابين متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك وضواحيها ، كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة ضباء وضواحيها.

كما شملت الأمطار محافظات تيماء والبدع وحقل وجبال اللوز سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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15:24ت م

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