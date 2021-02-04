السعودية اليوم / سمو نائب وزير الدفاع يجري اتصالاً بوزير الدفاع الياباني



الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً مع معالي وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي.

وبحثا خلال الاتصال التعاون الثنائي في مجال الدفاع, إضافة إلى استعراض أبرز قضايا الأمن الإقليمي, إلى جانب بحث الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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15:21ت م

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