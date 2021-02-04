السعودية اليوم / إمارة القصيم تكثف إجراءاتها بمنع دخول الأشخاص لمبانيها دون تحميل تطبيق "توكلنا"



بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

بدأت إمارة منطقة القصيم بالتشديد على منع دخول أي شخص من الموظفين والمراجعين إلى المباني في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، في حال عدم تحميل تطبيق "توكلنا"، وعدم تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد الحصين أن ذلك الإجراء يأتي بناءً على توجيه سمو أمير القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا وضرورة تحميل تطبيق توكلنا ليكون من ضمن إحدى الإجراءات الهامة أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة , حاثًا الجميع على تحميل وتشغيل التطبيق عند الدخول بالإضافة إلى تعقيم اليدين ولبس الكمامة وأخذ قياس الحرارة.

// انتهى //

15:14ت م

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بريدة 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واسبدأت إمارة منطقة القصيم بالتشديد على منع دخول أي شخص من الموظفين والمراجعين إلى المباني في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، في حال عدم تحميل تطبيق "توكلنا"، وعدم تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد الحصين أن ذلك الإجراء يأتي بناءً على توجيه سمو أمير القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا وضرورة تحميل تطبيق توكلنا ليكون من ضمن إحدى الإجراءات الهامة أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة , حاثًا الجميع على تحميل وتشغيل التطبيق عند الدخول بالإضافة إلى تعقيم اليدين ولبس الكمامة وأخذ قياس الحرارة.// انتهى //15:14ت م0101

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