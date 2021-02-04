

الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه وبالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر ، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية ، وإحالته إلى النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

15:14ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخص وثق بالفيديو اعتداءه على آخر بالضرب // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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