

الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

بحث معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في مقر الهيئة اليوم, مع سمو السيد فيصل آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة ، أوجه التعاون والشراكة والمواءمة في جودة التعليم والتدريب بين الهيئة والمؤسسات والجهات التعليمية والتدريبية في السلطنة.

وقُدم خلال الاجتماع عرض تعريفي عن أعمال وخدمات وإنجازات الهيئة ومراكزها، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال جودة وكفاءة التعليم والتدريب، والفرص التقويمية والشراكات المهنية.

// انتهى //

15:02ت م

0097





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يبحث مع سفير عمان أوجه التعاون والشراكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.