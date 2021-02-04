السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض



الرياض 22 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء خالد بن ناصر الحرقان.

واستمع سموه لشرح عن جهود وأعمال الدفاع المدني بالمنطقة، مؤكداً أهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات واشتراطات السلامة.

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14:40ت م

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