تطبيق توكلنا : سنرسل رسالة نصية توضح الحالة الصحية للمستخدمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن تطبيق توكلنا أنه سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر لحين إنهاء العطل الفني الذي يواجه بعض المستخدمين، مؤكدًا أن هذه الرسالة النصيّة وسيلة تعتبر مُعتمدةً لإثباتِ الحالة الصحيّة وأيّ سوء استخدام للرسالة أو محتواها سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

حل مشكلة تعليق تطبيق توكلنا

وقال التطبيق في بيان له إلحاقًا بالبيان التوضيحي السابق، تكرر إدارة تطبيق توكلنا شكرها لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتعلن إدارة التطبيق أنه – ولحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق – سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر، وتعد هذه الرسالة حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم.

محتويات الرسالة

وتحوي الرسالة (1) المعلومات التالية:

– الاسم:

– رقم الهوية:

– الحالة الصحية:

– صالحة لغاية:

وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات تطبيق توكلنا في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.



