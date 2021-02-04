الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أعلن أمن الطرق إعادة فتح عقبة الخريطة على طريق تبوك – ضباء بعد ساعات من الإغلاق بسبب أحوال الطقس، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر وعدم تجاوز السرعات المقررة.

وقال أمن الطرق عبر تويتر :” إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك – ضباء ( عقبة الخريطة ) نود التنبيه بأنه تم فتح الطريق”.

إغلاق عقبة الخريطة

وكان أمن الطرق أعلن في وقت سابق إغلاق العقبة عبر تغريدة في تويتر جاء فيها : نود التنويه لمستخدمي طريق تبوك- ضباء الواقع بمنطقة تبوك، بأنه تم إغلاق الطريق، كون المنطقة تشهد أحوالًا جوية سيئة تحدّ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع”.

أمطار تبوك اليوم

وشهدت مدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد .

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, على منطقة تبوك, تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً .

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

