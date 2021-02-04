تطبيق توكلنا شرط دخول الشؤون الإسلامية وفروعها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن تحميل تطبيق توكلنا شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين لمقر الوزارة وللفروع والأمانات المرتبطة بها بالمملكة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية

وبينت الوزارة أن توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي أصدره اليوم يؤكد على الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة الجميع .

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل، حيث اشترطت على المراجعين لديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، إلى جانب توفير خدمة “تواصل” عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات “عن بعد” .

التجارة تلزم منسوبيها بتفعيل تطبيق توكلنا

وكانت وزارة التجارة حثت منسوبيها ومراجعيها الراغبين في زيارة مكاتبها وفروعها بجميع مناطق المملكة على التأكد من توفير تطبيق توكلنا لديهم حيث بات شرطاً إلزامياً للدخول جميع الفروع لاستعراض الحالة الصحية لحاملي التطبيق ابتداء من نهاية هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة الموظفين والعملاء وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة حرصت منذ بدء جائحة “كورونا” على توفير بيئة عمل صحية ملائمة للإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بمسافات التباعد وتوفير المنظفات والمعقمات وتمكين العمل عن بعد .

كما تواصل الوزارة منذ بدء الجائحة بث رسائل صحية توعوية تهدف لرفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لمنسوبيها ومراجعيها للقضاء على انتشار هذا الفيروس.

تعليم عسير وتعليم الرياض

كما أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أهمية إبراز تطبيق توكلنا من قبل الموظفين والزوار والمراجعين عند الدخول لمقار إداراتها.

من جهة أخرى اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تفعيل تطبيق “توكلنا” لدخول كافة المنشآت التعليمية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس على منسوبيها ومنسوباتها ومن تستدعي الحاجة مراجعتها.

