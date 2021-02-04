فيديو.. مسؤول هندي يشرب معقم اليدين بالخطأ !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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“ليس كل ما يلمع ذهبًا وليس كل ما هو شفاف ماءً” يبدو أن الجميع يجب أن يكونوا على علم بهذه الحكمة الحديثة حتى لا يقعوا في خطأ الوزير الهندي راميش باوا ويحدث ما لا يُحمد عقباه، فقد تناول مسؤول الهندي مطهرًا لليدين عن طريق الخطأ بعد أن ظن أنه زجاجة ماء.

وكان راميش باوار في جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي عندما جلس وتناول جرعة كبيرة من زجاجة قريبة كان يعتقد أن بها ماء، لكن سارع أحد المتفرجين لتحذيره من أنه كان جلًا معقمًا لليدين.

ومما زاد الأمر سوءًا وإحراجًا أنه تم توثيق هذه اللحظة المؤسفة بالفيديو، حيث وثق باوار وهو يعرض المستندات للجمهور في الاجتماع العام، ثم أمسك بزجاجة تحتوي على سائل شفاف وفك الجزء العلوي وبدأ يشرب.

ولاحظ المسؤول خطأه على الفور وبصق جل اليد بينما هرع الآخرون لمساعدته، بينما قام أحد الزملاء بإعطائه زجاجة ماء حقيقية.

خطورة تناول معقم اليدين

ويحذر الأطباء من شرب معقم اليدين أو أي نوع من المطهرات حيث غالبًا ما تحتوي على الميثانول، وهي مادة كحولية يمكن أن تكون سامة عند تناولها.

وتشمل أعراض التسمم بالميثانول الغثيان والقيء والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم وقد تؤدي إلى غيبوبة أو تلف بالجهاز العصبي أو الوفاة.

كيفية استخدام معقم اليدين

عندما لا يمكنك استخدام الماء والصابون، استخدم مطهراً كحولياً يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل، وفي معظم الحالات، يُعد غسل اليدين بالماء والصابون أفضل طريقة للقضاء على الجراثيم والفيروسات.