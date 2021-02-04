التعليم تعلن استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث عبر نظام فارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم⁩ استئناف إجراءات التقديم على برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف” في مرحلته الثانية.

التقديم عبر نظام فارس:

وأوضحت التعليم في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن هذا سيكون ابتداءً من 9 رجب 1442هـ عبر نظام فارس⁩، بهدف تأهيل عدد من شاغلي الوظائف التعليمية، من خلال ابتعاثهم لدراسة الماجستير في جامعات متميزة عالميًا.

في سياق آخر، تتيح وزارة التعليم لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال شاشة استعلام على نظام “فارس”؛ توضح الحالة الوظيفية لشاغل الوظيفة التعليمية قبل وبعد نفاذ اللائحة للرتبة المهنية، والراتب الأساسي، وصافي الراتب، كما يوجد في النظام رابط يستطيع شاغلو الوظائف التعليمية من خلاله التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

