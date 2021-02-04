الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-04

تبوك تحظى بأعلى كميات هطول أمطار في السعودية اليوم

متابعات الخليج 365 - تبوك

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن مدينة ضباء بمنطقة تبوك حظيت بأعلى كميات لهطول الأمطار في السعودية اليوم الخميس.

وشهدت المدينة تبوك منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

طقس تبوك:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على المنطقة تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

