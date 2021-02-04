شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة الإلكترونية» تطلق مسابقتها السنوية بعنوان «كيف يخدم تخصصك رؤية 2030» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي أطلقت وكالة الجامعة لشؤون الطالبات المسابقة السنوية لخدمة المجتمع وحملت عنوان «كيف يخدم تخصصك رؤية 2030»، وذلك انطلاقا من أهداف الجامعة لبناء مجتمع معرفي ونقل المهارات المكتسبة وتعزيزها لدى منسوبيها، من خلال دعم الابتكار والإبداع.

وتستهدف المسابقة القيادات وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة السعودية الإلكترونية بمختلف تخصصاتها وفروعها والجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، التي ستنعقد افتراضيًا يومي الأربعاء والخميس 21-22 جمادى الآخرة 1442 الموافق 3-4 فبراير 2021، وتهدف إلى إبراز أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، بالاستعانة بالمجالات العلمية المختلفة وذلك عن طريق فهم محاور وبرامج رؤية المملكة ومدى تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي (جودة الحياة)، وربط العلوم المختلفة التي تقدمها الجامعة السعودية الإلكترونية بالمجالات التي حققتها الرؤية، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطويرها.

كما تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني بين منسوبات الجامعة في مختلف كلياتها وفروعها، بطريقة تخدم توجهاتها المستقبلية، وإثراء المجتمع الأكاديمي بعرض ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في كافة التخصصات وربطها برؤية 2030، وجمع أكبر عدد من التوصيات المتميزة والاستفادة منها بعد عرضها على الجهات المختصة.

وتقدم المشاركات في المسابقة الملصق العلمي (Poster) أو العرض التقديمي (PowerPoint) حول المحاور التالية: دور التخصصات المختلفة في تعزيز محاور رؤية 2030 «مجتمع حيوي» و «اقتصاد مزهر» و «وطن طموح»، ودور كليات الجامعة السعودية الإلكترونية في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث، والتجارب المحلية والعربية والعالمية في المجالات المختلفة ومواءمتها للرؤية الوطنية.

وستقدم الجامعة السعودية الإلكترونية 3 جوائز مالية لأفضل 3 عروض تقديمية و3 جوائز مالية لأفضل 3 ملصقات علمية وستتم المفاضلة بين المتسابقات بلجنة تحكيم مختصة تتكون من 5 عضوات من هيئة التدريس من خارج الجامعة السعودية الإلكترونية و10 عضوات من هيئة التدريس من داخل الجامعة السعودية الإلكترونية جميعهم برتبة أستاذ مساعد أو أعلى حسب معايير تحكيم دقيقة. وسيتم الإعلان عن الفائزات في حفلة مقامة افتراضيا يوم الأحد 25 جمادى الثاني 1442 الموافق 07 فبراير 2021، بمشاركة عدد من الرائدات في الجامعات السعودية وهن: وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة الملك سعود الأستاذة الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، للحديث عن «دور الجامعات السعودية في تحقيق الرؤية الوطنية»، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر في قسم التاريخ بجامعة الأميرة نورة الأستاذة الدكتورة مها علي عامر آل خشيل، للحديث عن «دور المرأة في عجلة التنمية وخدمة رؤية 2030»، إضافة إلى عميدة كلية الحوسبة بجامعة الأميرة نورة الدكتورة أريج بنت عباس مليباري التي ستتحدث عن «التجارب المحلية والعالمية في المجالات المختلفة ومواءمتها للرؤية الوطنية»، وعضو هيئة التدريس بالكلية النظرية بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة سالمة المطلق التي ستتحدث عن «دور الجامعات السعودية الإلكترونية في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث».

وللراغبات بحضور حفلة إعلان النتائج سيتم فتح باب التسجيل لحضور المسابقة عبر موقع الجامعة الرسمي ابتداء من الأحد 18 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 يناير 2021 وينتهي الأحد 25 جمادى الثانية 1442 الموافق 07 فبراير 2021.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط: https://seu.edu.sa/ar/advertisements/025jan21