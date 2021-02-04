شكرا لمتابعة خبر عن 8 حقوق واجبة لمريض السرطان منها عدم معرفة أهله إلا بإذنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة حقوق الغنسان اليوم الخميس بعض حقوق مرضى السرطان .

وأكدت أنه يحق لمريض السرطان معرفة التشخيص ، ولا يحق لأفراد عائلته معرفة التشخيص إلا بموافقته .

كما يحق له تقديم شكوى إذا تم إفشاء التشخيص بدون موافقة خطية ، وكذلك الموافقة على العلاج الكيماوي والإشعاعي والتدخل الجراحي ولا يتطلب موافقة ولي الأمر .

وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يحق لمريض السرطان الحصول على التقارير الطبية التي تثبت حالته لضمان الحق في العودة إلى العمل أو الحصول على الدعم المالي ، وكذلك العلاج متعدد التخصصات وتأمين وسائل التنقل ، والحصول على الدعم النفسي .